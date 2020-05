esclusiva Garini: "Ho trattato il Chiasso, conti a posto. Diaz e Qaka pronti per l'Italia"

vedi letture

“Paulo Diaz potrebbe essere un buon acquisto per le europee”. A dirlo è Alexander Garini, proprietario della Icon Management, che rappresenta in Europa il difensore del River Plate. “La mia idea è che in Argentina i prezzi possano abbassarsi molto dopo il Covid, anche se il River chiederà soldi. Non è detto che non si possano fare molte operazioni in prestito con diritto di riscatto. Lui è andato in Arabia, ovviamente aveva ancora richieste in Sudamerica perché è nazionale cileno”.

Quale acquisto esotico sente di sponsorizzare?

“Komal Thalal. È nato il 15 agosto del 2001, lo rappresento per l’Europa, è indiano. Nel Mondiale di categoria che ha giocato è riuscito a segnare contro Uruguay e Brasile, è nominato il Neymar indiano per il capello ossigenato. Ho dei discorsi aperti con società del vecchio continente”.

A gennaio Qaka era a un passo dal Livorno.

“È vero, piaceva molto al tecnico Tramezzani. Ora è al Craiova, spero che nella prossima estate possa essere quella giusta per arrivare in Italia”.

Nelle scorse settimane ha provato ad acquistare il Chiasso…

“Non io direttamente, rappresentavo un gruppo mediorientale che detiene i diritti televisivi calcistici in Medio Oriente. Però il proprietario, per amore della piazza, ha deciso di continuare. Posso parlarne solo bene, anche per la dirigenza. I conti sono ottimi, la gestione è oculata, altri club di Challenge League spendono tre volte tanto. Mi sono avvicinato alla questione perché abito in Ticino, a Lugano, e ho portato Senderos al Chiasso. Poteva essere una buona soluzione per noi ma le scelte sono state altre”.