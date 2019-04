ESCLUSIVA TMW - Gentile: "Atalanta esempio da seguire. Ilicic il migliore della A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta non si ferma più. E' approdata in finale di Coppa Italia e ora si concentrerà per provare a conquistare anche il quarto posto finale utile per l'ingresso in Champions. "Credo sia il momento più bello della storia dell'Atalanta", dice a Tuttomercatoweb.com Carmine Gentile, ex capitano dei bergamaschi. "Al di là della gara di ieri che è stata anche in bilico considerato che la Fiorentina poteva far gol sull'uno a zero e anche sull'uno a uno, è un piacere veder giocare la squadra di Gasperini. C'è lo spettacolo e ci sono anche i risultati. Non è poco, in Italia in questo momento ci sono due squadre da prendere ad esempio: la Juve e l'Atalanta. I nerazzurri hanno entusiasmi e una società solida. Sanno far calcio".

Per il quarto posto che chance ci sono per l'Atalanta?

"Se la gioca con tutti, in particolare con milan e Roma. Le concorrenti per entrare in Champions non sono superiore ai nerazzurri. L'Atalanta può farcela e comunque se vincesse la Coppa Italia e dovesse fare "solo" l'Europa League sarebbe comunque un'impresa. Quelli di Verona, Cagliari e Sampdoria non sono a mio parere imprese ripetibili finchè ci sarà questa Juve. Quello dell'Atalanta è un piccolo grande miracolo meritato".

Il giocatore davvero decisivo per l'Atalanta?

"Ilicic. La Fiorentina deve mordersi dappertutto per aver perso un giocatore così forte. All'inizio della stagione non ha giocato e l'Atalanta è uscita dalla Coppa. Fa il bello e il cattivo tempo. Sa far tutto e se per venti minuti gioca ad alto livello anche il Papu Gomez la fisicità degli altri fa il resto. Quest'anno, Ronaldo a parte, Ilicic dovrebbe essere premiato come il miglior giocatore del campionato italiano"

Gasperini a suo parere rimarrà soprattutto se la squadra dovesse entrare in Champions?

"Dipende dalle offerte. Non so se abbia l'ambizione di riprovare con un big ma è anche vero che potrebbe voler fare la storia con l'Atalanta così come fece Brian Clough al Nottingham Forest. Non è una scelta facile. Comunque ripeto, l'Atalanta è una grande: ci sarà anche il nuovo stadio di proprietà e la società diventerà ancora più forte. L'Atalanta in questo senso è lo specchio dell'italia che funziona, a differenza di tante squadre del sud che purtroppo resteranno così come sono per tanto tempo".