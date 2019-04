TMW - Gentile: "Gasp all'Atalanta? Può fare come Clough al Nottingham..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della chiacchierata a TMW, Carmine Gentile - storico capitano dell'Atalanta- ha affrontato anche il tema relativo al futuro di Gasperini, accostato a varie panchine ma blindatissimo dal presidente nerazzurro Percassi. "Dipenderà dalle offerte. Non so se abbia l'ambizione di riprovare con un big - ha detto - ma è anche vero che potrebbe voler fare la storia con l'Atalanta così come fece Brian Clough al Nottingham Forest. Non è una scelta facile. Comunque ripeto, l'Atalanta è una grande: ci sarà anche il nuovo stadio di proprietà e la società diventerà ancora più forte. L'Atalanta in questo senso è lo specchio dell'Italia che funziona, a differenza di tante squadre del sud che purtroppo resteranno così come sono per tanto tempo".