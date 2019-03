ESCLUSIVA TMW - Gentile: "La Juve ora può mirare la finale. Allegri vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E' stata davvero una grande impresa". Claudio Gentile, grande ex bianconero, commenta così la vittoria incredibile della Juve contro l'Atletico Madrid. "E' una vittoria che darà serenità per il cammino in Coppa. Ora c'è entusiasmo, convinzione. Può mirare la finale - dice a Tuttomercatoweb.com - poi in quella partita essendo secca, può succedere di tutto. Preferirei che la finale fosse andata e ritorno: non è giusto che dopo un anno di sacrifici se in quella sera ti gira male tutto vada al vento".

Cristiano Ronaldo unico...

"Si è messo la squadra sulle spalle. Se la Juve, dopo aver acquistato CR7, fosse finita fuori agli ottavi sarebbe stata una tragedia. Ha avuto anche la capacità di motivare il pubblico ed è stato il protagonista assoluto".

Da sottolineare anche le prove di Spinazzola e Bernardeschi.

"Non mi voglio certo sostituire ad Allegri ma spero che possano essere utilizzati di più. Sono convinto che ora Allegri possa contare su di loro. Magari all'inizio non poteva dargli troppo spazio ma adesso sembrano davvero cresciuti. Credo che anche Kean troverà modo di giocare da qui alla fine del campionato".

Quella di ieri sera è stata anche la rivincita di Allegri...

"Lo criticavano ma io l'ho sempre difeso per quel che ha fatto. Ha vinto scudetti, ha raggiunto finali di Champions. E' un vincente e la gara di ieri sera l'ha impostata nel modo migliore trovando un nuovo ruolo pure per Emre Can. Significa che sa valutare i suoi i giocatori e sa capire che cosa possono dargli".