ESCLUSIVA TMW - Ghedin: "Lazio matura. Con questa forma può battere la Juve"

Si avvicina la partita che metterà in palio la Supercoppa italiana, il match tra Lazio e Juventus a Riyad. "Ho sensazioni positive per i biancocelesti", dice a TMW Pietro Ghedin, ex difensore laziale. "Sta giocando bene, anche se la Juve ha più qualità. La squadra di Inzaghi ha grande convinzione, ha dimostrato continuità riuscendo a mettere insieme otto vittorie consecutive. Se mantiene questa condizione e questo carattere, può farcela. sarà una gara bellissima".

L'eventuale tridente juventino potrà creare problemi alla Lazio?

"Sarri lo ha detto: bisogna anche sapere difendere. In attacco non si discute ma poi in fase di contenimento puoi perdere qualcosa. E' tutto un problema di equilibri. La Juve in ogni caso oltre ad essere una big, gioca sempre da grande squadra.. La Lazio però sta volando..."

E' una Lazio che è maturata?

"Sì, in questa stagione è progredita molto. Tutti giocano bene e i valori tecnici e individuali sono elevati. Ci sono 6-7 giocatori di livello alto. La Juve deve stare attenta".

Uno sguardo anche a Fiorentina-Roma di stasera. Come se l'aspetta?

"Montella dice che alla Fiorentina manca solo la vittoria ma la Roma ha trovato un assetto giusto, gioca bene e fa un gran possesso palla. Anche i giallorossi sono maturati molto. Credo che la squadra di Fonseca possa essere favorita ma anche la Fiorentina ha qualità e la vittoria non è un sogno. Deve sbloccarsi e avere più carattere, cercando di farsi trovare più pronta sotto porta".