Giannini: "La Roma può puntare allo scudetto. Non è più Dzeko dipendente"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Giuseppe Giannini, il Principe. Con lui si è parlato dell'Inter ("ha tante potenzialità, alla lunga uscirà fuori, rischia un po' in Champions e deve vincere le restanti partite ma ha grandi campioni e un ottimo allenatore") per poi soffermarsi sulla Roma domani attesa dalla sfida col Cluj: "E' sempre difficile giocare con squadre rumene, ma la Roma ha qualcosa in più delle avversarie del suo girone. In campionato sta facendo bene e ora si aspetta la sentenza sul caso Diawara. Sono fiducioso sulla formazione giallorossa perchè davanti ha fantasia velocità, imprevedibilità. L'anno scorso era Dzeko dipendente e ora invece mi auguro che Pedro e Mkhitaryan possano aiutare la squadra a realizzare gol per salire in classifica. e' vero, servirebbe più concretezza ma la caratteristica dei calciatori fantasiosi è quella di creare, hanno facilità nel saltare l'uomo e non sempre sono lucidi sotto porta. Ma sono tutti grandi calciatori".

Pellegrini è in continua crescita...

"Cambia ruolo spesso, lo abbiamo visto a volte dietro Dzeko altre più basso insieme a Veretout. Non vorrei che che tutti questi ruoli lo "imbastidissero", anche se lui è bravo a giocare dappertutto. Io lo metterei in un centrocampo a tre e gli farei fare la mezzala come al Sassulo con Di Francesco. Ha grande tecnica, è dinamico e lo vedo simile a Tardelli".

Roma da Champions?

Il campionato è così equilibrato che una squadra come la Roma può puntare anche allo scudetto. La Juve stenta, l'Inter alterna il Napoli idem. Il Milan è costante e la Roma è su quella falsariga. Ha un'identità di gioco, un'idea, e giocatori che si conoscono. Può puntare al titolo".

