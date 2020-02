ESCLUSIVA TMW - Gomez (Tribuna Deportiva): “Macché regalo di Natale! Il Valencia farà soffrire la Dea”

vedi letture

esclusiva Gomez (Tribuna Deportiva): “Macché regalo di Natale! Il Valencia farà soffrire la Dea”

Tra le prime firme e le prime voci all'interno del mondo Valencia, Héctor Gómez è uno dei giornalisti spagnoli che ieri è volato a Milano per seguire l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera a San Siro. A poche ore dalla sfida con l’Atalanta, è proprio il collega di Tribuna Deportiva, Golsmedia Sports e Goal España che TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva per presentare il match.

Gómez, che partita si aspetta stasera?

"Una partita molto equilibrata. L'Atalanta ha un grandissimo entusiasmo, ma il Valencia non giocava un ottavo di finale di Champions da otto anni e ha quindi una voglia altrettanto grande di continuare a stupire in Europa. Mister Celades allena una rosa giovane, che sogna di ripercorrere la gloriosa storia dei suoi predecessori su questo tanto ambito palcoscenico".

L'emergenza difesa però preoccupa non poco...

"Le assenze peseranno, questo è indubbio, ma il Valencia non ha alcuna paura dell'Atalanta e darà la vita in campo per mettere sulla strada giusta questo doppio confronto fin dalla gara di San Siro. Sono convinto che i pipistrelli abbiano tutte le carte in regola per far soffrire i nerazzurri, con o senza i vari Garay, Gabriel Paulista, Vallejo, Rodrigo, Coquelin, Florenzi e Piccini".

Insomma, per l'Atalanta il Valencia rischia di rivelarsi tutt'altro che "il miglior regalo di Natale possibile" di cui parlava il presidente avversario Percassi.

"Altro che regalo di Natale! Il Valencia ha una storia e un'esperienza internazionale che parlano da sole, ma sarà importante, allo stesso tempo, non sottovalutare una squadra piena di vitalità, qualità e coraggio come quella di Gasperini. Le grandi gesta della sua Atalanta in questi ultimi anni hanno suscitato grande interesse anche qua in Spagna, non sarà una passeggiata perché non c’è un chiaro favorito tra queste due contendenti".