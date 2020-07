esclusiva Guglielminpietro: “Milan, avanti così. Lautaro ha accusato la quarantena, Dybala il migliore”

“Il Milan è ripartito benissimo, è la squadra che sta meglio dal ritorno in campo. Quella contro il Bologna sarà una partita intensa, giocare ogni tre giorni però è complicato”. Così a TuttoMercatoWeb Andres Guglielminpietro, doppio ex di Milan e Bologna e oggi operatore di mercato. “A Bologna - dice - all’inizio ho fatto bene con Guidolin poi con Mazzone è cambiato tutto. Non è stato un grande anno ma ci siamo salvati. Della società comunque ho bei ricordi. E oggi il club è ancora più strutturato”.

Sulla carta i rossoneri sono favoriti.

“Spero vinca quella che gioca meglio... sicuramente in Italia faccio il tifo per il Milan così come per l’Inter, mi piacciono anche la Lazio dove c’è Igli Tare che è un dirigente di spessore e il Sassuolo di De Zerbi”.

Gli argentini protagonisti sul mercato: Lautaro Martinez piace al Barça, la Juve lavora al rinnovo di Dybala.

“Dopo la quarantena Lautaro ha faticato ma aveva troppi riflettori addosso. Ha mercato, in Argentina ha fatto benissimo e pure all’Inter. Piace al Barça, è un grande talento proprio come Dybala che già faceva intravedere le sue qualità in Serie B: oggi è il calciatore più in forma della Juve”.