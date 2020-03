tmwradio Guly: "A La Plata serpeggia il panico. Argentina non può permettersi una crisi economica"

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex esterno di Inter e Milan, Andres Guglielmimpietro, ha parlato anche della situazione legata all'emergenza Coronavirus in Argentina: "Io sono a La Plata, vicino Buenos Aires. In città serpeggia il panico, soprattutto per le notizie che arrivano dall’Italia e dalla Spagna. Per ora i casi in Argentina sono pochi, meno di 100, ma le persone stanno iniziando a stare a casa in auto-isolamento: per le strade della città c’è poco movimento. Questa situazione non tornerà alla normalità in breve tempo, finché non sarà identificato un farmaco o un vaccino. Prima o poi gli infettati arriveranno anche in Argentina. Il sistema economico argentino è molto fragile: all’estero la situazione è più sostenibile e i Governi possono, in qualche modo, intervenire e far ripartire l’economia, qua è uno scenario impossibile. Se l’Argentina dovesse fermarsi per uno o due mesi, sarebbe un disastro. Come popolo siamo abituati alle crisi economiche, ma questa sarebbe unica nel suo genere".

