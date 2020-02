ESCLUSIVA TMW - Assist man Ghiglione: "Quando io crosso il Genoa fa gol"

Fonte: Da Genova

Il rifinitore della difesa. I suoi cross hanno spesso messo in condizione gli attaccanti di segnare. Paolo Ghiglione è fra i migliori assist-man dei cinque migliori campionati europei, il primo, a pari merito con Toloi, fra i difensori della nostra Serie A. Sono cinque gli assist fin qui realizzati dall'esterno di Voghera in stagione, un dato che è destinato a crescere: "Ho visto che una buona percentuale dei gol segnati sono arrivati attraverso i miei assist - ha detto in esclusiva ai nostri taccuini -. Ora speriamo di farne altri".

Seconda stagione in Serie A, la prima dove gioca con continuità.

"E' il mio primo campionato di Serie A dove gioco con continuità. Nella passata stagione a Frosinone ho trovato poco spazio, complice anche un infortunio. E' stata comunque un’esperienza che mi è servita per crescere. Ora sono tornato al Genoa dove ho trovato fiducia. Non mi aspettavo di giocare con continuità ad inizio anno ma sono felice".

Nelle ultime due giornate sono arrivati due pareggi contro Fiorentina e Atalanta. Il Genoa è vivo.

"Oltre ai punti conquistati, abbiamo messo in campo prestazioni di spessore. Ora ci sarà l'occasione in casa, davanti al nostro pubblico, per conquistare i tre punti. Dobbiamo continuare su questa strada ed effettuare quel salto dal punto di vista caratteriale

Che gara sarà contro il Cagliari?

"Ora ci sarà il Cagliari, ripeto, dobbiamo continuare sulla strada tracciata e con il lavoro che stiamo effettuando in allenamento. Così arriveranno i risultati".

Nel suo ruolo c'è anche Ankersen. Quanto è importante avere una sana competizione?

"La rosa è competitiva. Ora abbiamo due giocatori per ruolo. E' normale che ci sia un po’ di sana competizione. Ankersen è un grande giocatore, ci siamo alternati spesso in quel ruolo. C'è un buon rapporto fra di noi".

La lotta salvezza sarà a cinque o il numero di squadre può aumentare?

"Per ora siamo queste squadre qui. Poi alla lunga vedremo se qualcuno ne uscirà o se qualcun'altra verrà risucchiata".

Cosa ha portato Nicola?

"Ha portato un pizzico di cattiveria in più. E' arrivato in un momento brutto dove noi eravamo giù. Ha portato consapevolezza e se arriveranno i risultati l'autostima salirà".

Chi le ha dato più consigli fra i compagni di squadra?

"Fin dai primi allenamenti Criscito, Pandev e Sturaro hanno aiutato molto i tanti giovani in rosa. Ora col mercato di gennaio è arrivato anche Perin e anche lui ci dà molti consigli".

Ha giocato sia da esterno, come ora, in un centrocampo a cinque, sia terzino in una difesa a quattro. In quale ruolo si trova meglio?

"Il mio ruolo naturale è quello di esterno di tutta fascia. Nel corso del campionato sono stato impiegato anche come terzino con buone prestazioni".

Cosa è per lei il Genoa?

"Sono arrivato a 15 anni al Genoa, società che ha creduto in me. Nonostante i prestiti poi hanno voluto mantenermi sotto contratto fino a farmi fare il salto in prima squadra quest’anno. Mi ha dato tanto".

In squadra ci sono giocatori, come Criscito, Sturaro, Perin, che sono passati dalle giovanili del Genoa fino a consolidarsi in prima squadra. Spera in un percorso analogo?

"Speriamo. Sono grandi giocatori che sono anche andati in grandi squadre, ci spero".

La prossima settimana riceverà il premio all'Idea Award a Cuneo. Un bel riconoscimento per il lavoro svolto.

"E' un riconoscimento che fa piacere. Io sono residente in Piemonte e non posso che essere contento di ricevere questo premio".

Quanto sarà importante la spinta del "Ferraris" per la salvezza?

Ho visto il calendario, abbiamo dieci partite in casa. Devono essere il punto di forza del nostro girone di ritorno. Vincere in casa, con la forza con i nostri tifosi, ti dà una spinta in più per la salvezza. Allo stesso tempo però servono anche successi in trasferta, dove non abbiamo mai vinto

Schone in una recente intervista ha detto di aver conosciuto solo ora il gioco del fantacalcio e di ricevere tanti messaggi. Anche lei ne riceve?

"Anche io ricevo tanti messaggi per il fantacalcio e consiglio di schierarmi, visto che sono un difensore (sorride ndr)".