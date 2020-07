esclusiva Juve Campione, Galli: "Sarri, credere nel lavoro paga. Ora smetta di fumare"

Nel 2007-08 Giovanni Galli da ds del Verona scelse come Tecnico Maurizio Sarri, ora campione d'italia. "Purtroppo però - ricorda a TMW - dopo 5 gare il presidente a mia insaputa decise di mandarlo via e io detti le dimissioni nonostante avessi un altro anno di contratto. Ora sono molto felice per lui, è un sogno che lui ha inseguito partendo dal basso. E' un qualcosa che si è costruito anno per anno prendendo a volte anche le sassate. La sua svolta è stata Empoli e deve dire grazie al presidente Corsi che ha sempre creduto in lui. A Napoli è stato una meraviglia, mi divertivo a veder giocare la squadra. Poi una coppa al Chelsea e ora lo scudetto. Credere nel lavoro paga. Alla Juve è stato intelligente nel saper gestire un gruppo con grandi individualità. Quando lo scelsi mi aveva colpito la qualità del gioco della sua squadra. Lo incontrammo da avversario alla Fiorentina e ci mise in difficoltà, giocava bene. E' meticoloso, serio. Ora deve solo smettere con le sigarette. Deve fare un voto: vinco la Champions e smetto di fumare... Credo che ci penserebbe"

