© foto di Federico Gaetano

“Dybala sta facendo quello che è normale si faccia in una grande squadra. C’è tutto il tempo a disposizione affinché possa tornare protagonista”. Così a TuttoMercatoWeb Beppe Iachini sul suo ex attaccante ai tempi del Palermo. “A Paulo - continua Iachini - dico di continuare ad impegnarsi come sa. Oggi, soprattutto nelle grandi, devi pensare di lottare con tanti campioni per poterti fare spazio. Una volta c’erano diciotto giocatori, oggi ce ne sono di più perché le società si attrezzano in vista dei tanti impegni. Dybala avrà modo di giocare e dovrà fare quello che sa fare. Gli consiglio di continuare a lavorare, arriverà il suo momento. Corsa scudetto? La Juve ha cambiato allenatore, Sarri si sta facendo conoscere dai suoi calciatori. Quando c’è un cambiamento possono esserci dei periodi di conoscenza nei quali bisogna assimiliate determinati meccanismi. I bianconeri - conclude l’ex allenatore del Sassuolo - restano favoriti insieme a Inter e Napoli per la vittoria finale”.