Il mercato al tempo dei Coronavirus. Argurio: "Dieci occasioni a giro per l'Europa"

Mentre le società, intese come proprietà e dirigenze, sono all’opera nel tentativo di capire se la stagione 2019/2020 riuscirà ad andare in porto, il comparto tecnico dei medesimi club professionistici è in attesa di dare il via alle operazione per il prossimo calciomercato. Una finestra di trasferimento che si preannuncia diversa rispetto alle precedenti. La disponibilità economica sarà senza dubbio limitata nei confronti del passato recente e occorrerà sapersi muovere con grande maestria, andando a scovare i “diamanti allo stato grezzo” che ci sono in giro per il mondo.

Per cercare di fare un primo giro d’orizzonte in vista dell’estate la redazione di TuttoMercatoWeb.com si è affidata a chi conosce bene il calcio internazionale come Christian Argurio, ex scout di Udinese e Juventus oltre che ex direttore sportivo di club come Catania e, ultimo, Hajduk Spalato che in passato ha scoperto numero talenti.

Direttore, il prossimo mercato si preannuncia ancor più complesso del solito a seguito della crisi economica che ha colpito tutte le società professionistiche a causa del Coronavirus. Volendo, dunque, fare un ‘viaggio’ fra i campionati meno conosciuti del Vecchio Continente si possono ipotizzare delle occasioni per le società di Serie A e Serie B?

“Assolutamente sì. Fa la zona dei Balcani, est, nord Europa e i Paesi Bassi ci sono prospetti giovani e assolutamente interessanti”.

Iniziamo dalle retrovie. Quali i nomi per la difesa?

“Inizio da uno dei talenti croati dei quali si è già parlato, anche in chiave Serie A. Mario Vuskovic, centrale classe 2001 dell’Hajduk Spalato. Credo che sia davvero uno dei prospetti più interessanti, per il quale mi immagino un futuro nel calcio che conta.

Sulle corsie, invece, cito due esterni sinistri. Il primo gioca in Polonia è si chiama Michal Karbownik. Si tratta di un 2001 che nasce mediano, gioca con entrambi i piedi quindi è adattabile anche a destra, volendo può essere utilizzato anche come esterno in un centrocampo a cinque, ma soprattutto ha ampi margini di miglioramento sul piano tattico. Un vero elemento dalla grande duttilità. L’altro terzino si chiama Daam Foulon, belga classe 1999 del Beveren. A differenza del suo collega di prima gioca solo a sinistra, ma ha grande struttura fisica. Ha tutto per fare l’esterno a tutta fascia”.

Spazio al centrocampo. Qui dove andiamo a pescare?

“Dico ancora Croazia e in particolare a Zagabria dove nella Dinamo gioca Nikola Moro: Ventidue anni e già le prime apparizioni in Champions League in questa stagione. Si tratta, per me, di un talento assoluto del calcio croato.

L’altro giocatore da seguire è di un anno più giovane rispetto a Moro e si chiama Darko Nejasmic. Si tratta di un centrocampista centrale che lavora un numero altissimo di palloni ed ha i temi sia per gli inserimenti che per la conclusione in porta. Ho avuto modo di conoscerlo e lo vedo adattissimo per il calcio italiano: grande professionista nonostante la giovane età e un carattere molto forte. Per certi aspetti mi ricorda Busquet”.

Per il ripoto di mezzala invece?

“Jamie Jacobs, classe 1997 che gioca nella Serie B olandese con la maglia del Cambuur. Lo seguivo durante la mia avventura all’Hajduk e può ricoprire anche il ruolo di attaccante esterno. Vede la porta e sa chiudere bene l’azione. In più è in scadenza di contratto con il suo attuale club nel giugno 2021 e può rivelarsi un’occasione per una società di Serie A che possa dargli tempo per conoscere il calcio italiano. Giovane e interessante c’è anche in casa Hajduk Spalato Jakov Blagaic attaccante esterno e al tempo stesso trequartista nel 4-2-3-1”.

Spazio, infine, all’attacco.

“Rimanendo in Olanda c’è Noa Lang, esterno del 1999 di proprietà dell’Ajax che in questa stagione, prima della chiusura del campionato, ha militato in prestito nel Twente. Per il centro dell’attacco, invece, occhi su Jonas Wind, coetaneo di Lang, danese del Copenhagen che ha grandi doti di finalizzatole e Sekou Gassama, del Valladolid ma attualmente in forza al Fuenlabrada. Lui è il più grande di età fra tutti i nomi che abbiamo citato, è un classe 1995, ma con ottime doti fisiche. E’ molto bravo nel destreggiarsi in area di rigore”.