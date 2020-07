esclusiva Inter campione... Ad Andorra. Ildefons Lima: "Ora una Champions storica"

L'Inter in Champions League. Mica solo quella di Antonio Conte perché a Escaldes-Engordany c'è un'altra Inter che va nella massima competizione europea. Lo fa dopo aver vinto il suo primo storico titolo in Andorra, guidata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, tra il 2005 e il 2009 con la Triestina più la stagione 2011-2012, come Ildefons Lima. "Per noi è la prima volta, è stata una stagione difficile ed è stato un grande traguardo -spiega il classe '79 capitano della Nazionale e recordman di presenze con 128 caps a Tuttomercatoweb.com-. E' un campionato amatoriale ma siamo riusciti a riprenderlo. Federazione e Governo hanno deciso di far ripartire il campionato per dimostrare che si poteva tornare in parte a vivere normalmente".

Era d'accordo con la ripartenza?

"Essendo un campionato amatoriale potevamo farne anche a meno, è finito come è andato prima della sosta. Abbiamo giocato ogni tre giorni e in pochi di noi vivono di calcio. Solo in due-tre squadre siamo organizzate ma in tanti fanno anche altri lavori".

Però il vostro è stato un capolavoro e un miracolo.

"L'Inter d'Escaldes non si era mai qualificata in Europa. Siamo contenti: io sono venuto qui due anni fa, l'anno dopo la Promozione. Abbiamo preso giocatori dalla Nazionale, poi ragazzi che hanno giocato fino in Segunda in Spagna. Siamo cresciuti e tolto l'egemonia del Santa Coloma che vinceva da sei anni di fila".

La stagione riparte subito. Preliminari Champions tra due settimane.

"L'8 agosto contro il Drita, campione di Kosovo, a Nyon, in Svizzera. Giocheremo in un campo neutro, nei campi della UEFA. Sarà il preliminare, è una final four. L'altra semifinale è tra i campioni di San Marino e Irlanda del Nord. Chi vince la final four va al primo turno della Champions".

Non potrete fare mercato.

"Sarà un po' diverso: solitamente le squadre provano a rinforzarsi, ma la C spagnola è ferma da tanto e il campionato è finito ieri e non potevi far mercato. E' andata così, è particolare e sarà più difficile per le squadre piccole come noi".

E lei a quarantuno anni...

"No, quaranta! Li faccio a dicembre! Cerco di giocare passo dopo passo. Ora sto bene, però ho voglia di giocare, di fare ancora record con la Nazionale e andare avanti".

Si ripartirà con la Nations League.

"Siamo nel girone con Lettonia, Malta e Far Oer in Nations League. Era meglio l'altro con San Marino, Gibilterra e Liechtenstein... Sarà dura, fermarsi e ripartire non sarà semplice. Per noi in fondo è sempre dura, però proveremo a fare ancora la nostra guerra in campo".