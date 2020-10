ESCLUSIVA TMW - Jackson Martinez e il Covid: "La pandemia è un messaggio mandatoci dall'alto"

esclusiva Jackson Martinez e il Covid: "La pandemia è un messaggio mandatoci dall'alto"

Intervistato in esclusiva da TMW, il campione colombiano Jackson Martinez ha raccontato la sua nuova vita da cantante rap cristiano, approfittandone per mandare anche un messaggio sulla pandemia da Coronavirus che ha messo sotto scacco l'intero pianeta. Questa un'altra anticipazione delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni: "Questo momento ci sta ricordando la realtà della morte: tutti ci arriveremo un giorno, sappiamo bene che il nostro tempo sulla terra non è illimitato e la situazione attuale ci deve far vedere meglio le cose. Dobbiamo sfruttare la nostra vita nel modo più saggio possibile. Vi dirò di più: penso che la pandemia sia un messaggio di Dio all'umanità affinché si possa riflettere con maggiore attenzione su di lui, sul suo verbo e i suoi insegnamenti. Ricordiamoci che Dio è eterno nelle cose passeggere", le dichiarazioni dell'ex tra le altre di Porto, Atletico Madrid, Guangzhou Evergrande e Portimonense.

Domattina su TMW l'intervista integrale a Jackson Martinez!