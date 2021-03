Juve-Porto, Jackson Martinez: "Qualificazione nelle mani di Conceicao. CR7? Spaventoso"

Jackson Martinez, ospite di TuttoJuve.com, analizza le chances di qualificazione dei bianconeri, che domani sfideranno il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: "Il Porto possiede il vantaggio di aver vinto l'andata, ma sará una partita difficile per entrambe le contendenti. Alla Juve basterebbe un gol per qualificarsi, ma chi decide le sorti del match è proprio la squadra di Conceição poiché ha due risultati su tre per passare il turno. A mio avviso non dovrà giocare in maniera offensiva, perché l'avversario si chiama Juventus e ci sono grandi campioni in rosa che possono risolvere la situazione in qualsiasi minuto. Quando affronti Cristiano, non sai mai che può succedere. Lui non gioca da solo, ma fa la differenza. E questo lo ha sempre fatto nel corso degli anni. Bisognerà sfruttare i punti deboli dei bianconeri, ma sono curioso anche io di capire il modulo schierato da Conceição. CR7? Nella prima partita, il Porto sapeva della capacitá letale di Cristiano ed ha saputo gestirla. Sono stati bravi ad avere una grande attenzione sui suoi punti forti, ma questa sarà un'altra partita. Ogni partita ha una storia diversa. L'aggettivo che gli si addice di più è spaventoso, perché quando lo affronti in campo hai sempre la sensazione che possa far male in qualsiasi momento. Tutte le squadre lo sanno, sono consapevoli che affronteranno una squadra forte ma individualmente c'e una persona che fa la differenza in modo particolare. Il Porto dovrà stare molto attento. La Juventus é una grande societá che ha mostrato la sua forza in Italia ed anche in Europa, ogni anno lotta sempre per arrivare in fondo ad ogni competizione a cui partecipa. Vincerà lo scudetto? In questo momento è un po' staccata dalla vetta in Serie A, ma non sono la persona adatta a giudicare questo. Alla fine della stagione mancano più di dieci partite, soltanto quando saremo vicini si potrá dire qualcosa in più".