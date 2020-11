ESCLUSIVA TMW - Jimmy Ghione: "Il miglior Toro degli ultimi anni resta quello di Ventura"

esclusiva Jimmy Ghione: "Il miglior Toro degli ultimi anni resta quello di Ventura"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia e grande tifoso del Toro. E ha raccontato le sue sensazioni sul Torino: "Vedo un eccezionale Gallo Belotti ma non ci basta lui con un gran Sirigu. Essere del Toro è una sofferenza continua, ma resto granata a vita. Giampaolo? Si è ritrovato giocatori da rigenerare e l'ossatura fondamentalmente è sempre la stessa. Alla fine, il Toro migliore degli ultimi anni resta quello di Ventura: siamo andati a vincere a Bilbao con giocatori come Vives e Gazzi, inferiori a quelli di adesso. Ventura dava a tutti la forza perchè potessero dare il 110%".

