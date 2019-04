ESCLUSIVA TMW - Juve campione, Torricelli: "Vittoria di Allegri e del gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il giorno della celebrazione dell'ottavo scudetto consecutivo della Juventus. Una striscia record iniziata con Conte e proseguita con il quinquennio targato Max Allegri. Per un commento a caldo TuttoMercatoWeb ha contattato l'ex bianconero Moreno Torricelli: "Un grandissimo record firmato Juventus, anche se secondo me la vittoria non è mai stata in discussione. La Juve ha oggettivamente qualcosa in più delle altre anche se ai blocchi di partenza non avrei immaginato un divario del genere. Grande merito alla squadra, comunque".

Per qualcuno questo è lo Scudetto di Allegri...

"Sicuramente, ma come ho detto prima anche del gruppo. Tutte le componenti sono state straordinarie, soprattutto perché confermarsi non è mai semplice. Figurarsi per 8 volte consecutive...".

Il primo campionato di Serie A di Cristiano Ronaldo. Come valuta il suo impatto?

"Cristiano è professionalità e classe mischiate insieme. Non a caso è il numero 1 al mondo. Nonostante abbia 34 anni è sempre al top e proprio per questo motivo è d'esempio per tutti gli altri giocatori della rosa".

C'è un giocatore che l'ha delusa o che non ha rispettato le attese?

"Delusioni proprio non ne vedo. Ma mi spiace tanto per Andrea Barzagli. È stato out per tanto tempo a causa dei problemi fisici e non ha potuto contribuire come vorrebbe. Peccato, meritava di avere maggior fortuna visto che è stato uno degli artefici principali di questi anni ricchi di successi".

Chiudiamo con il giocatore che a suo giudizio è cresciuto maggiormente all'interno della stagione.

"Secondo me questo è stato un anno importantissimo per Bernardeschi. Per me è il miglior giocatore italiano in senso assoluto, è cresciuto tecnicamente e a livello di testa e si è immedesimato al meglio nella maglia e nella filosofia della Juventus".