esclusiva Kaio Jorge-Juve, Durante: "Belle speranze, vedremo se sarà un Sassicaia"

Kaio Jorge è uno dei giocatori più interessanti e di maggior prospettiva del calcio internazionale. Classe 2002 del Santos, già con presenze in prima squadra, è stato protagonista assoluto del Mondiale Under 17. In Brasile c'è la fila di club interessati al crack che con il Santos ha una clausola da 50 milioni. Tra cui la Juventus. "E' un giovane di bellissime speranze -spiega a Tuttomercatoweb.com l'agente e profondo intenditore di calcio verdeoro Sabatino Durante, direttamente dal Brasile-. Kaio Jorge è un 2002, un centravanti che sa fare un po' tutto".

Un nove completo.

"Sa giocare in area e fuori. Ha un'ottima tecnica di base ma è difficile fare paragoni".

Si è appena affacciato in prima squadra.

"Esatto. Facciamolo giocare, vedremo se diventerà un Sassicaia o se non rispetterà le attese e sarà un vino da tavola...".