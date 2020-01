ESCLUSIVA TMW - Kulusevski, l'ex tecnico: "Juve? Potrebbe giocarci già ora"

Non solo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ieri è stato un grande giorno anche per un altro talento svedese del campionato italiano. Parliamo ovviamente di Dejan Kulusevski, centrocampista classe 2000 che nelle scorse ore si è ufficialmente trasferito alla Juventus. Così, in attesa di vedere se riuscirà a confermarsi in questa seconda parte della stagione in prestito al Parma, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva proprio chi Kulusevski lo ha visto sbocciare in patria tra le fila del Brommapojkarna: Andreas Engelmark, a lungo suo allenatore nel settore giovanile del club di Bromma prima del trasferimento nella Primavera dell'Atalanta del 2016.

Engelmark, se le dico Kulusevski cosa le viene in mente?

"Tantissimi bei momenti... Dejan è sempre stato un bravo ragazzo oltre che un talento dal sicuro avvenire. Mi ricordo in particolare una partita contro l'Hammarby: già giocava fisso coi '99, ma in quella gara affrontammo una formazione interamente classe '98. Ebbene, fu proprio Kulusevski il man of the match con tre gol, due assist e una prova strepitosa. Esattamente sei mesi dopo quello show, è partito per l'Italia".

Lei lo ha accompagnato in panchina da quando aveva 12 anni fino al grande salto all'Atalanta. Che effetto fa vederlo firmare con la Juve?

"Sono davvero fiero di lui, Dejan è sempre stato una grandissima promessa. Era solo questione di tempo... Fin da ragazzino aveva infatti numeri pazzeschi nel suo repertorio, insieme a una personalità tale da consentirgli di giocare contro avversari molto più grandi di lui".



Una mentalità da Juventus?

"Ha una grande mentalità, non ha mai smesso di credere in se stesso ma allo stesso tempo ha sempre mantenuto l’umiltà. Proprio per questo sono convinto che potrebbe giocare nella Juventus già oggi. Lo considero pronto sta tecnicamente che tatticamente, anche se è giovane e deve ancora migliorare tanto. In estate si farà sicuramente trovare pronto, in bianconero crescerà ulteriormente".

Chi le ricorda per caratteristiche?

"Mi sembra il giusto mix di tanti campioni. È simile a Robben nel dribbling, ma ha anche la potenza fisica di un Milinkovic-Savic. In sintesi, lui è Dejan Kulusevski e non ce ne sono altri uguali. Vi assicuro che la Juventus ha fatto un ottimo colpo. In bocca al lupo Dejan, la tua favola è solo all'inizio!".

Guarda la foto di TMW di Dejan Kulusevski (il primo da destra) insieme ad Andreas Engelmark, oggi Assistant Coach e Direttore Tecnico dell'IF Brommapojkarna (il terzo da sinistra)