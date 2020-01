TMW - Kulusevski, l'ex tecnico: "Che show quella volta con l'Hammarby..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andreas Engelmark, ex allenatore del nuovo acquisto bianconero ai tempi del Brommapojkarna, ha ricordato così il primo Dejan Kulusevski nell'intervista esclusiva concessa a TMW: "Ricordo tantissimi bei momenti vissuti insieme... Dejan è sempre stato un bravo ragazzo oltre che un talento dal sicuro avvenire. Mi ricordo in particolare una partita contro l'Hammarby: già giocava fisso coi '99, ma in quella gara affrontammo una formazione interamente classe '98. Ebbene, fu proprio Kulusevski il man of the match con tre gol, due assist e una prova strepitosa. Esattamente sei mesi dopo quello show, è partito per l'Italia".

Lei lo ha accompagnato in panchina da quando aveva 12 anni fino al grande salto all'Atalanta. Che effetto fa vederlo firmare con la Juve?

"Sono davvero fiero di lui, Dejan è sempre stato una grandissima promessa. Era solo questione di tempo... Fin da ragazzino aveva infatti numeri pazzeschi nel suo repertorio, insieme a una personalità tale da consentirgli di giocare contro avversari molto più grandi di lui".