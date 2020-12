esclusiva L'agente Mauriello: "Mercato con pochi soldi ma le operazioni ci saranno"

vedi letture

Tantissime gare di campionato prima della sosta, poi il mercato di gennaio, che si avvicina sempre più. Per parlare degli argomenti relativi al campo e alla prossima finestra di trasferimenti, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva l'agente Filippo Mauriello: "Questa è sicuramente una stagione diversa dalle passata con la Juventus che dopo un avvio difficile adesso sembra aver trovato, con Pirlo, la quadratura giusta. Ai nastri di partenza, insieme ai bianconeri, avrei messo l'Inter, che non ha nessun reparto carente e ha un allenatore capace e affamato. Poi però se valutiamo l'inizio del campionato non possiamo dimenticare il Milan. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere i rossoneri in cima alla classifica: adesso non sono una sorpresa ma una realtà e si candidano alla vittoria dello scudetto. Poi voglio nominare anche il Napoli, nonostante le ultime due sconfitte. Queste quattro squadre credo comunque che lotteranno fino alla fine".

Tra poco poi inizierà il mercato: cosa dobbiamo aspettarci?

"Storicamente a gennaio non si fanno grandi colpi, per due motivi: il primo è perché le varie società non vogliono privarsi dei giocatori migliori a metà stagione, mentre il secondo è dato dai tempi tecnici. Per fare grandi trattative non bastano pochi giorni".

Quest'anno sarà comunque tutto diverso.

"Sì, l'emergenza Coronavirus inciderà, ma anche in futuro, sul potere d'acquisto dei club che non hanno la capacità di spendere tanto per i cartellini dei giocatori. Anche gli ingaggi scenderanno inevitabilmente".

Le grandi della Serie A faranno mercato?

"Penso comunque di sì. Sicuramente qualche operazione ci sarà anche perché l'incertezza in classifica porterà alla decisione di fare qualche investimento. Penso alla Juventus che deve cercare un centrocampista completo, che detti i tempi di gioco. Attenzione poi alla grana Dybala che secondo me arriverà all'addio della Joya a giugno. Poi l'Inter deve sistemare Eriksen che è giunto al capolinea. Il Milan potrebbe prendere qualche giocatore non conosciuto ai più ma molto funzionale. Il Napoli invece dovrà fare necessariamente un terzino sinistro. Sarà un mercato attento, non ci saranno tanti soldi ma attenzione alle operazioni intelligenti".