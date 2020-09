esclusiva L'intrigo non convince Amoruso: "Juve, credo in Dzeko. Morata? Serve di più"

L'intrigo dell'attaccante, con lo stallo per Edin Dzeko e il pressing netto per Alvaro Morata non convince Nicola Amoruso. L'ex punta bianconera, a Tuttomercatoweb.com, chiarisce. "Credo che alla fine arriverà Dzeko e che la mossa Morata sia strategica per mettere pressione a tutti, ne sono convinto".

Non la convince Morata?

"Ha qualità, conosce l'ambiente ma non viene da grandi annate. La Juventus ha bisogno d'esperienza ma anche di giocatori che abbiano fatto bene".

Che bilancio fa del suo passato alla Juventus?

"Buono ma non è esploso come tutti si aspettavano: è dovuto andar via, cambiare squadra, anche se le qualità non si discutono".

Suarez è diretto all'Atletico Madrid. Sarebbe stato l'ideale per Pirlo?

"E' ideale per ogni tecnico. Ha qualità, forza, cattiveria, segna e fa segnare. E' perfetto ma anche Dzeko non è da meno".