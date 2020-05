ESCLUSIVA TMW - La Bundes riparte, il centrale del Werder: "Stiamo bene: ci fanno 3 test a settimana"

esclusiva La Bundes riparte, il centrale del Werder: "Stiamo bene: ci fanno 3 test a settimana"

Finalmente ci siamo : il Governo ha dato il via libera, nella seconda metà di maggio (15 o 22) riprenderà la Bundesliga. Tanto che, a partire da oggi, i giocatori della massima divisione tedesca potranno addirittura riprendere a svolgere allenamenti in gruppo, per poi essere con ogni probabilità isolati in albergo dalla prossima settimana così da limitare il più possibile il rischio di nuovi contagi. Tra chi si gioca ancora molto, moltissimo, in questo finale di campionato, troviamo sicuramente il Werder Brema di Milos Veljkovic, difensore classe '95 ex Tottenham e nazionale serbo. È proprio lui, pronto a rituffarsi nella lotta salvezza insieme ai suoi compagni biancoverdi, che TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva per commentare a caldo la ripartenza del calcio in Germania.

Veljkovic, finalmente ci siamo: il Governo tedesco ha appena autorizzato la ripresa della Bundesliga nella seconda metà di maggio.

"Siamo davvero contenti della ripresa del campionato. Noi giocatori vogliamo tutti tornare in campo, ovviamente sempre nel rispetto delle condizioni di igiene e di sicurezza. Serviranno le giuste garanzie, ma noi ci siamo e lo abbiamo dimostrato fin da subito".

Dopo i tamponi a tappeto e gli allenamenti individuali dei giorni scorsi, oggi si torna a lavorare in due gruppi da undici.

"Finora ci eravamo allenati in gruppi ridotti proprio perché attendevamo la decisione definitiva del Governo sul campionato. Oggi però è arrivata una bella novità ed è un giorno davvero importante, per tutti noi".

Quali sono le misure di sicurezza che dovrete seguire in allenamento e in partita?

"Ce ne sono diverse... Innanzitutto ci faranno ogni tre giorni un test per rilevare l'eventuale presenza del Coronavirus nel nostro organismo, poi dobbiamo usare sempre le mascherine e mantenere le distanze, fuorché in allenamento. Per evitare contatti tra di noi, inoltre, non possiamo neanche fare la doccia al campo sportivo, ma solamente a casa nostra".

E cosa succederà in caso di nuovo contagio tra i giocatori?

"Sarà la Bundesliga a prendere la decisione finale al riguardo, chiaramente io spero che tutti noi possiamo restare sani e che non si verifichino ulteriori inconvenienti. Per quanto riguarda me e il Werder Brema, abbiamo già passato tutti il primo test e siamo pronti a giocare".

Proprio la sua squadra, almeno in Germania, era stata tra le prime ad annunciare un accordo per il taglio degli stipendi dopo lo stop al campionato a causa del Coronavirus.

"Sì, come rosa abbiamo accettato subito una riduzione dei nostri stipendi. Lo hanno fatto tutti qui in Germania, non è stato difficile trovare un accordo per il bene del nostro club".

Com'è cambiata la routine di un calciatore professionista ai tempi del COVID-19?

"Personalmente ho cominciato a studiare Sport Management, è ciò a cui mi piacerebbe dedicarmi una volta appesi gli scarpini al chiodo. Per il resto, non ho mai smesso di allenarmi neanche a casa".

Chiosa inevitabile sulla Nazionale serba: da Milinkovic-Savic a Kolarov, sono tanti i suoi compagni che militano in Serie A.

"È vero, in Serie A ho tantissimi amici. Penso a Sergej, un campione a cui auguro il meglio con la Lazio nella lotta Scudetto. Così come Milenkovic della Fiorentina, ma anche il nostro leggendario capitano Kolarov. Il campionato italiano è senza alcun dubbio uno dei migliori d'Europa, pieno di calciatori di talento e di società storiche".

Dopo Svizzera, Inghilterra e Germania, magari anche a lei piacerebbe giocare in Italia un giorno?

"Chissà un domani, la Serie A mi piace molto... Seguo il vostro campionato partita dopo partita, in Italia si gioca un calcio divertente e appassionante. Speriamo che questo brutto momento possa passare presto e che rinizi lo spettacolo!".