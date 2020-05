tmw La Bundes riparte, il centrale del Werder: "In Germania tutti volevamo il ritorno del calcio"

Nel corso della lunga intervista rilasciata oggi a TMW, il difensore del Werder Brema e della Nazionale serba, Milos Veljkovic, ha esposto anche il suo punto di vista da calciatore sulla ripresa del calcio in Germania: "Siamo davvero contenti della ripresa del campionato. Noi giocatori vogliamo tutti tornare in campo, ovviamente sempre nel rispetto delle condizioni di igiene e di sicurezza. Serviranno le giuste garanzie, ma noi ci siamo e lo abbiamo dimostrato fin da subito".

Proprio la sua squadra, almeno in Germania, era stata anche tra le prime ad annunciare un accordo per il taglio degli stipendi dopo lo stop al campionato a causa del Coronavirus.

"Sì, come rosa abbiamo accettato subito una riduzione dei nostri stipendi. Lo hanno fatto tutti qui in Germania, non è stato difficile trovare un accordo per il bene del nostro club".