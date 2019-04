ESCLUSIVA TMW - Lanna: "Roma, squadra anarchica senza guida"

La Roma e la sua profonda crisi: ne abbiamo parlato con Marco Lanna, ex difensore giallorosso. "Dopo l'eliminazione dalla Champions e il cambio di allenatore, la squadra ha perso unità. Con Di Francesco - dice a TMW - c'erano problemi, però in qualche modo la squadra andava avanti. L'uscita dalla Champions e il cambio di tecnico, anche se Ranieri non c'entra, non hanno giovato. Manca una figura che unisca. Pare che ci siano delle divisioni che poi non aiutano certo per i risultati e per il gioco. Sembra una squadra anarchica. L'impegno c'è ma manca un assieme di gioco di squadra. Si è rotto qualcosa dall'eliminazione dalla Champions in poi. E forse il cambio del tecnico ha anche legittimato qualcuno a pensare di poter andar via il prima possibile".

Ora è dura anche entrare in Europa League?

"Può diventare complicato. Le prossime gare sono difficili, con Fiorentina e poi Samp. E comunque ora per i giallorossi è dura con tutti. O si ricompattano come unità d'intenti oppure è complicato perchè dietro spingono e hanno motivazioni".

L'allenatore del futuro come dovrà essere?

"A Roma stanno aspettando un tecnico che faccia giocare bene la squadra, che regali spettacolo. La strada di Monchi di puntare sui giovani doveva essere supportata da giocatori esperti e di spessore che aiutassero i ragazzi a crescere. Serve un tecnico di valore anche caratteriale: non è facile da trovare, deve essere un allenatore che abbia un bel credito anche nei confronti dell'ambiente".