ESCLUSIVA TMW - Lanna: "Samp, Murillo leader. Non capisco Juve su Spinazzola"

Per la Samp è spuntato il sogno Nainggolan: il belga, in uscita dall'Inter, è già stato allenato ed apprezzato da Di Francesco e i blucerchiati ora ci provano. "Se ci fosse un contributo per l'ingaggio del giocatore da parte dell'Inter...", dice a TMW Marco Lanna ex difensore doriano. "E' dura anche perchè bisogna capire la volontà dello stesso Nainggolan, considerato che c'è pure l'ipotesi della Cina dove andrebbe a guadagnare molto. Certo, per la Samp sarebbe un colpo clamoroso- Per ora è stata costruita una buona squadra. Di Francesco è un'ottima soluzione per il dopo Giampaolo".

Ora c'è la caccia all'esterno: tra questi Verdi...

"Ottimo giocatore, ha fatto molto bene al Bologna poi ha avuto poco spazio al Napoli. C'è su di lui anche il Torino, quindi vediamo. Di Francesco cerca giocatori che possano essere utili per il suo modo di giocare".

C'è anche l'ipotesi Rigoni...

"Ha fatto vedere buone cose all'Atalanta ma certamente non è facile inserirsi subito nei meccanismi di quella squadra. E Gasperini è giustamente esigente. Resta comunque un calciatore di ottimo livello".

In difesa intanto è arrivato Murillo...

"Esperto, ha giocato ad alti livelli. Può essere anche una guida per i più giovani, un leader che li aiuta nei momenti delicati".

Passiamo alla Roma: da ex giallorosso che pensa delle operazioni del club?

"Manca ancora qualcosa per competere ad alti livelli. in difesa serve un ulteriore intervento ma non è facile trovare elementi forti e affermati. In questo momento in difesa in effetti c'è un po' di carenza".

Rugani potrebbe essere l'ideale?

"E' sempre piaciuto a Sarri, se la Juve lo cede è chiaramente un giocatore che non ha paura di palcoscenici importanti. In questo caso è fondamentale la caratura della persona e del calciatore".

Che pensa dei colpi fin qui conclusi dalla Roma?

"Veretout ottimo, alla Fiorentina mi è piaciuto per forza fisica, qualità. Sa battere le punizioni, segna col tiro da fuori. Mancini è un ottimo giovane, Spinazzola mi piace perché sa spingere e difendere. Può fare la differenza sulla fascia. Non so perchè la Juve lo abbia ceduto".

E poi c'è l'obiettivo Higuain...

"Ora c'è in ballo un bel giro di attaccanti. Si aspetta l'effetto domino che possa sbloccare tutto. C'è ancora da capire quali possano essere eventualmente le motivazioni di Dzeko alla Roma. In ogni caso se dovesse arrivare Higuain, l'argentino è un giocatore diverso dal bosniaco ma è un comunque un gran bomber".