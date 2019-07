ESCLUSIVA TMW - Leo Junior: "Brasile meglio dell'Argentina, manca il 9"

Fonte: Dal Brasile, l'inviato Tancredi Palmeri

Leo Junior, ex calciatore brasiliano che in Italia ha vestito la maglia di Pescara e Torino, ha parlato dal Brasile al microfono di Tuttomercatoweb.com. L'ex delfino ed ex granata è al seguito della nazionale verdeoro, in corsa per la conquista della Copa America.

Segue la selezione verdeoro, c'è fiducia per vincere la Copa America? "Il Brasile ha iniziato un po' a stento, manca il grande goleador. Tutte le nazionali brasiliano che in passato hanno vinto, avevano un grande numero 9. Il classico capocannoniere. Dopo Romario e Ronaldo, manca un calciatore che faccia tanti gol. In altri reparti si riesce a fare qualcosa, in avanti no. Tite sta facendo bene, dopo la Copa America serve un restyling. Poi torneranno altri elementi come Vinicius Junior. Le gare contro l'Argentina sono sempre tirate, ogni formazione ha il 50% di chance di andare avanti. Messi finora non ha brillato".

E' un bene o un male? "Per me è peggio, magari si risveglia per una gara del genere. Non dico che il Brasile sia favorito, ma ha fatto un po' meglio dell'Argentina che ha gente come Messi, Lautaro, Di Maria. Il sistema difensivo dell'Argentina non dà garanzie. E' sempre una gara da giocare".

Ingabbiare Messi può essere sufficiente per accedere alla finale? "Non si marcava a uomo neanche quando c'era Maradona, il Brasile ha sempre giocato a zona. Bisogna stare attenti, abbiamo visto cosa può fare Messi. Qualcuno come Casemiro proverà a bloccarlo".

Il Torino è tornato in Europa. "Ho seguito, poteva tornarci tramite il campo senza attendere le disgrazie altrui. Tuttavia va bene così, il Toro non ha fatto nulla di sbagliato. Anzi. Gli altri hanno sbagliato, speriamo che possa sfruttare questa chance".

Chi intriga dei granata? "Forse manca un po' la mentalità vincente, mi sembra una squadra abbastanza buona ma serve proprio una certa mentalità".

Gasperini, suo ex compagno al Pescara, ha incantato tutti conquistando il pass per la Champions. "Già quando giocavamo insieme si vedeva che era bravo, era sempre interessato alla parte tecnica e tattica. S'è preparato, ha lavorato tanto con i giovani fino ad arrivare alla prima squadra. All'Inter non è riuscito a fare bene, ma s'è rifatto. Ora è tra i top manager, la sua Atalanta è stata spettacolare. Noi ex del Pescara ci sentiamo ogni tanto, Gian Piero si fa sentire spesso"

Quale grande squadra, quando sarà finito il suo ciclo alla Dea, sarebbe adatta a lui? "Lui ha la faccia da Juve, è cresciuto lì. Magari gli daranno una chance".

