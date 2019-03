© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vent'anni compiuti a settembre del 2018, un cartellino di proprietà della Juventus e la possibilità a fine stagione di festeggiare una storica promozione in Serie B con il Pordenone. E' questo il sunto del momento che sta vivendo Alessandro Vogliacco, giocatore alla posizione numero 92 della classifica de "I 100 giovani d'Italia" stilata da TuttoMercatoWeb.com. "Vedendolo giocare la prima cosa che si nota è la personalità che mette in campo. Molto più sviluppata di quanto ci si possa attendere da un classe 1998 - afferma a TMW Matteo Lovisa, dirigente e uomo mercato dei ramarri -. Alessandro è un centrale esplosivo, dotato di buona tecnica e di un grande calcio per giocate in profondità. Personalmente lo vedo già pronto per il salto di qualità"