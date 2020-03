esclusiva Macheda: "La Grecia si è fermata per tempo. Da lontano soffro per l'Italia"

vedi letture

“Qua in Grecia hanno fermato tutto già da diversi giorni. Si sono mossi tempestivamente, sia per quanto riguarda la normale vita delle persone sia per quanto riguarda il calcio, anche se per fortuna al momento i casi sembrano essere pochi, circa 350”. Parole, quelle raccolte da TuttoMercatoWeb, che hanno la voce di Federico Macheda, attaccante oggi al Panathinaikos, in Grecia.

La situazione riguardante il calcio, nello specifico, com’è ad oggi?

“Siamo ovviamente fermi. Erano iniziati da poco i play-off: prima ci avevano detto che avremmo giocato due partite a porte chiuse, ma la decisione è stata immediatamente rivista e si è scelto di non giocare. Ed è stato giusto così, è importante rispettare un momento come questo in cui tanta, troppa gente sta soffrendo”.

Sospese le partite, sospesi gli allenamenti. Un calciatore come si tiene in forma?

“Abbiamo un programma individuale fatto dal club, la prossima settimana si deciderà se riaprire i centri per gli allenamenti oppure no. Io onestamente non credo che questo possa succedere, ancora. Ci alleniamo da soli, è complicato ma ripeto, le cose importanti oggi sono altre. Qualche corsetta, qualche esercizio e, quando possibile, ci organizziamo per andare a turno ed in solitaria al campo”.

Avete un’idea su quando si potrà ricominciare? Le autorità si sono espresse in merito?

“La prossima settimana si saprà qualcosa in più. Eravamo partiti con 2 settimane di stop, ma non credo sia ancora il momento per ripartire. Solo quando le cose si sistemeranno, quando la gente starà meglio, si potrà pensare di tornare a giocare”.

Dall’estero, cosa pensa del difficile momento che sta attraversando l’Italia?

“Una situazione triste, anche qua c’è grande rispetto per il popolo italiano. Fa male vedere il tuo paese in difficoltà da lontano. Posso solo sperare e augurarmi che tutto finisca presto, che la gente possa smettere di soffrire quanto prima”.

Parlare di calcio è quasi impossibile. Lei però si stava rendendo protagonista di una grandissima stagione col suo Panathinaikos…

“Si, sportivamente sono molto soddisfatto. Ho segnato già 13 gol e alla fine del campionato mancherebbero ancora una decina di partite. Aspettiamo e vediamo cosa succederà mi auguro si possa riprendere il prima possibile perché vorrebbe dire che l’emergenza è passata e che la gente piano piano inizia a stare meglio. Ed il calcio, in questo, potrà dare una mano”.