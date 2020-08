esclusiva Maddaloni: "Addio con lo Shenzhen di comune accordo. Periodo formativo"

Massimo Maddaloni, vice di Donadoni in Cina allo Shenzhen, racconta l'esperienza vissuta al fianco dell'ex ct azzurro terminata pochi giorni fa con l'esonero. E' appena tornato in Italia e spiega a TMW: "E' stato un periodo buono e formativo, chiaramente la situazione è stata difficile da gestire sia per il covid sia per altre situazioni interne. Abbiamo comunque avuto attestati di stima per come giocava squadra. Alla fine c'erano una serie di problematiche extracalcistiche ed era dura andare avanti. Ci siamo così lasciati di comune accordo".

Come è stato lavorare in questo momento in Cina?

"Il calcio sta cambiando a causa del covid, giocare negli stadi vuoti non è facile, in casa e fuori non c'è più differenza di valori. Peraltro si giocava ogni quattro giorni e sotto aspetto fisico e motivazione per trenta persone può essere complicato. Tanti allenatori e tanti staff iniziano a mettere varianti nei loro programmi".

Da un punto di vista personale come vi siete attrezzati?

"Non è stato facile, logicamente sette mesi lontano da casa si fanno sentore. non c'è uno stacco per tornare e vorresti poter ricevere i familiari in Cina. Non dimentichiamoci che abbiamo passato 5 mesi di ritiro da marzo in poi perchè il campionato veniva sempre posticipato finchè a luglio è finalmente partito. Non è stato semplice motivare un gruppo e tenerlo in condizione. In ogni caso all'inizio del campionato ci siamo presentati in condizione psico-fisica molto buona. al momento del nostro addio eravamo quinti nel nostro girone, che dei due della Cina è il più difficile. Ora la squadra è settima...".

Come è stato lavorare al fianco di Donadoni?

"Sono stato molto contento di aver avuto questa possibilità, Roberto è una persona squisita ed un ottimo allenatore. sono felice di aver conosciuto il suo staff, è stata un'esperienza positiva e spero ci possa essere un prosieguo. ripeto, è stato un periodo anche formativo, che mi ha cresciuto"

Ora aspetta una chiamata in Italia?

"Vediamo, ora mi godo il rientro a casa. E aspetto"