esclusiva Maifredi: "Miha e il lancio dei giovani: sono le cose che fanno grande un tecnico"

La vittoria sull'Inter impreziosisce un'ottima stagione. Il Bologna però non si ferma e vuol chiudere alla grande. "Il successo sui nerazzurri ha dato soddisfazioni al popolo bolognese", dice a Tuttomercatoweb.com Gigi Maifredi ex tecnico rossoblù. "D'altra parte ci si ricorda ancora della vittoria epica sull'Inter che regalò lo scudetto. E' sempre una partita emotiva e che ieri ha dato soddisfazioni".

Mihajlovic e i suoi giovani: che ne pensa?

"Barrow è un prodotto atalantino quindi è doc. Juwara invece è stato visto da Miha e non ha perso un attimo a buttarlo dentro. sono queste le cose che fanno grande un tecnico".

Ora dove potrà arrivare il Bologna?

"Non credo possa entrare in Europa però deve finire bene per poi trovare quei rinforzi con cui il prossimo anno poter puntare a quacosa di diverso dalla salvezza".

Dominguez le piace?

"Certo, ha bisogno di giocare e aveva già dimostrato di essere un buon calciatore. Può avere potenzialità da big ma devi comunque avere personalità e saper intendere il nostro calcio dal punto di vista tattico e fisico".

Conte non è riuscito invece a far fare il salto di qualità all'Inter: che idea si è fatto a quest proposito?

"Credo che il primo scontento sia lui. E' tornato in Italia e voleva spaccare l mondo dopo essere stato rifiutato dalla Juve. E' difficile però per un tecnico che gioca di modulo proporsi adesso. Le big fanno affidamento sui fuoriclasse e credo che i nerazzurri il prossimo anno dovranno andare a ricercare un giocatore veramente importante che possa migliorare la squadra".