ESCLUSIVA TMW - Martorelli: “Juve, mercato difficile. Tutto ruota attorno a Icardi”

© foto di Federico De Luca

“Non vorrei essere nei panni di Paratici: ad oggi questa è l’estate più difficile per lui, in questo momento non è facile trovare la sistemazione più congeniale per alcuni calciatori”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. “Tutto ruota attorno a Icardi. È lui che può sbloccare la situazione di Dzeko e Higuain. Icardi e lo stile Juve? La storia lo insegna: coloro che hanno avuto un atteggiamento sopra le righe quando approdati in bianconero hanno spesso cambiato atteggiamento”.