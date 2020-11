esclusiva Martorelli: "Paredes può fare al caso di Conte. Sassuolo, giusto non porsi limiti"

Mercato e non solo nella chiacchierata con Giocondo Martorelli, agente di lunga esperienza. Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, si è parlato del possibile scambio Eriksen-Paredes: "Sono due giocatori con caratteristiche diverse - ha detto - in questi 8-9 mesi di Eriksen abbiamo visto che ci sono poche affinità del danese col sistema di Conte; Paredes ha un ruolo diverso e può fare al caso del tecnico nerazzurro e al suo centrocampo. In questo campionato peraltro più che mai serve una rosa ampia. Poi c'è anche l'aspetto economico. Eriksen non è costato poco e ha un ingaggio di un certo spessore. Da un punto di vista tecnico ci possono essere dei vantaggi per i nerazzurri, sotto quello economico va analizzato nei dettagli".

Se fosse l'agente di Milik che cosa consiglierebbe al polacco?

"E' difficile, bisognerebbe valutare quali sono le proposte sul tavolo. E' un giocatore che va a scadenza, può prendere accordi con un club dai primi febbraio e il suo agente e il calciatore hanno un potere enorme. Bisogna vedere se guarderà al lato economico o a quello tecnico"

Si parla anche dell'Inter: può essere per lui la scelta giusta?

"Può essere ma ripeto: bisogna vedere cosa vuol fare. Sapendo che c'è Lukaku, se sta bene il belga gioca sempre. Magari può anche giocare con Lukaku, però probabilmente l'Inter non rappresenterebbe una sicurezza per giocare".

Quali sono invece le sue valutazioni invece sul campionato?

"Nessuno si aspettava questo inizio straordinario del Milan, qualche squadra è in ritardo, come l'Inter, ma la questione covid può essere un'arma a favore o sfavore di certe squadre. A febbraio-marzo il campionato prenderà veramente forma. Ora siamo in una fase interlocutoria in cui alcune squadre non hanno ancora trovato il proprio equilibrio"

Il Sassuolo dove può arrivare: ha detto De Zerbi che non vuol firmare per nessun traguardo...

"Ha ragione perchè la squadra è una certezza e non più una novità. De Zerbi è un tecnico straordinario, ha dato identità di gioco e ha migliorato tanti giovani. Fa bene a non darsi limiti. Avere giocatori così importanti, tanti nazionali è un bel vanto: c'è grande preparazione e capacità in società. Il Sassuolo può consacrarsi nelle zone alte della classifica, arriverà fin in fondo".