esclusiva Meneghin: "Ripresa calcio? I giocatori ora dicano chiaramente cosa pensano"

Nel corso del TMW News è intervenuto Dino Meneghin mito del basket e presidente onorario della federazione italiana pallacanestro. Il basket si è fermato subito per il coronavirus e ha chiuso il campionato a differenza del calcio che sta ancora decidendo: "Con gran dolore e dispiacere il presidente Petrucci e la Lega hanno chiuso il campionato perchè era diventato pericoloso per tutti. E credo sia stato giusto, è stato triste anche assistere alle ultime partite a porte chiuse. Il basket come il calcio ha bisogno del pubblico. Per quanto riguarda il mondo del pallone, la Germania ricomincia e mi sembra azzardato se penso ai giocatori: mettiamo il caso - che mai accada naturalmente - che un calciatore si ammali e muoia. Di chi è a quel punto la colpa? Del presidente, dei medici, del politico che ha permesso questo? Aggiungo: Dybala prima è risultato positivo, poi guarito, poi positivo quindi a posto. E' tutto molto strano, è un virus molto particolare... Io francamente non ho ancora capito cosa pensino effettivamente i calciatori. Va bene che parlino i politici e i medici, oltre ai presidenti che devono fare i conti con i bilanci. Quelli che rischiano però sono i giocatori e vorrei sentire una loro posizione netta e precisa al riguardo. Sarebbe fondamentale per far prendere una decisione a chi sta sopra di loro. Gli interessi economici sono ovviamente alti e capisco le preoccupazioni dei presidenti però qui si tratta della vita delle persone..."