esclusiva Meneghin: "Superlega così strutturata era assurda. Nba è un altro mondo"

Anche un mito del basket come Dino Meneghin boccia l'idea della superlega, progetto ormai naufragato. "Mi ha sorpreso - dice a Tuttomercatoweb.com - il fatto che tutto sia venuto fuori all'improvviso e in due giorni sia saltato. Evidentemente non hanno valutato tutti i particolari ed era sbagliata l'idea di partire subito. Credo ci sia stato un errore di programmazione e anche di esposizione del progetto, andando troppo a muso duro contro Uefa e Fifa".

La risposta dei tifosi è stata chiara.

"Dovevano fare prima una specie di sondaggio e spiegare ai tifosi il loro progetto e le loro intenzioni. Dalle reazioni che emergevano potevano poi fare qualcosa di diverso. Hanno forzato troppo la mano. E comunque l'idea di staccarsi dal campionato italiano è folle, capisco le esigenze economiche dei club ma dovevano fare semmai qualcosa di simile all'Eurolega. Staccarsi come nell'Nba non mi piaceva. Creare una lega a sè era assurdo perchè si parla di società che hanno una storia con tutta l'Italia. Il signor Armani nel basket ad esempio partecipa con la sua squadra all'Eurolega ma non si permette di non giocare il campionato in Italia"

L'Nba funziona perchè è in America?

"E' un altro mondo, va avanti da anni, sono organizzati in modo straordinario e hanno una storia consolidata. Noi abbiamo la nostra: è vero comunque che gli esborsi economici per i club sono sempre più alti e occorre stare attenti a come spendere i soldi e non far saltare tutto. Credo che parta tutto da quel che vogliono i tifosi: si accontentano che la squadra vinca ma anche che non vinca? Ci sono però anche coloro che vogliono la cacciata dell'allenatore o del presidente e fanno cortei sotto la sede. Non è semplice lavorare così e le società cercano altri introiti".