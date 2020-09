ESCLUSIVA TMW - Messi, il cugino: "Leo in Italia, perché no? Ma sull'addio al Barça non sono convinto"

esclusiva Messi, il cugino: "Leo in Italia, perché no? Ma sull'addio al Barça non sono convinto"

"Serie A? Perché no...". Sono ore decisive per il futuro di Lionel Messi, col tanto atteso summit tra il suo padre-agente Jorge e Josep Maria Bartomeu di scena proprio in queste ore per cercare di avvicinare due parti ancora totalmente distanti. Se la Pulga e il suo entourage sostengono infatti di essersi già liberati dal contratto col Barcellona, grazie alla clausola unilaterale esercitata al termine di questa stagione, il club blaugrana insiste invece sulla validità della clausola di risoluzione da 700 milioni di euro e sull'accordo in scadenza solo nel 2021. Un vero e proprio braccio di ferro, che TuttoMercatoWeb.com ha commentato in esclusiva con Maxi Biancucchi, cugino di Messi nonché ex calciatore professionista e attuale agente per la nota agenzia sudamericana RMCSports.

Biancucchi, ha sentito Messi in queste ore? Quale crede che sarà il suo futuro?

"Non posso parlare a nome di Leo, è doveroso fare innanzitutto questa premessa. La mia sensazione però è che il suo addio al Barcellona non sia così scontato, non sono sicuro al 100% che possa andarsene".

In caso di addio, il Manchester City sembra in pole position, ma anche in Italia Juventus e Inter ci hanno fatto più di un pensiero.

"Messi è il più forte di tutti, è inevitabile che le grandi squadre del mondo siano interessate a lui. Non importa il Paese, tutti sognano di avere un calciatore e un compagno come lui. Non mi meraviglia l'interesse di Juve, Inter, Manchester City, Paris Saint-Germain, di ogni big del calcio...".

Ma secondo lei la pista italiana è davvero percorribile?

"Perché non immaginare Messi in Italia? Perché no? La Serie A è un campionato di primissima fascia, pieno di campioni e ricco di storia, non la scopro certo io. Se Leo alla fine dovesse lasciare il Barcellona, non vedo perché un giorno non potrebbe scegliere di giocare in Italia".

La riunione tra Jorge Messi e Bartomeu sarà decisiva: cosa succederà secondo lei?

"Non so quale sarà la decisione di Leo e non posso parlare al posto suo. Vi ripeto solo che non sono così sicuro che se ne vada dal Barça...".