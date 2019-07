ESCLUSIVA TMW - Milanese: "Icardi-Inter? Non ci sta guadagnando nessuno"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

A margine dei festeggiamenti per i 60 anni della Lega Pro abbiamo sentito a TMW il parere di Mauro Milanese ex difensore dell'Inter (ora amministratore unico della Triestina) proprio sui nerazzurri: "Con Conte l'Inter acquista punti. La speranza per il tifoso che faccia come alla Juve: da settima la portò a vincere gli scudetti. Il divario comunque con la Juve è ancora grande. Dispiace il tira e molla per il caso Icardi: non ci guadagna nessuno. Prima si risolve questa vicenda meglio è, ma c'è la capacità e l'intelligenza di tutto per smettere questo inutile braccio di ferro. Dove andrà Icardi? Vedremo dove si trova meglio la moglie (ride, ndr). Il prezzo? Icardi è un giocatore da venti gol all'anno e quando prendiamo questi giocatori dall'estero li paghiamo bene e diamo a loro grandi stipendi. Vedremo. Hanno tutti il sangue freddo per poter incassare al meglio per una perdita così importante"

