ESCLUSIVA TMW - Milanese: “Il mio Perugia come l’Atalanta, Gaucci e quei ritiri...”

© foto di Monia Bracciali

“Gaucci è stato un presidente molto influente nella mia carriera, da giocatore pensavi che magari fosse matto, poi facendo il direttore sportivo ho capito tante cose”. Così a TuttoMercatoWeb Mauro Milanese, ex difensore del Perugia di Gaucci, ricorda l’ex presidente biancorosso scomparso recentemente.

Eravate una squadra di tutto rispetto.

“Facevamo miracoli, come l’Atalanta di adesso. Abbiamo lasciato il segno. E che ricordi con il Presidente...”

Un episodio in particolare?

“Perdemmo una partita. Il Presidente ci disse ‘non vi do neanche il tempo di cambiarvi le mutande, andate in ritiro fino a quando non vincete’. Però le partite successive erano contro Juventus, Milan e Lazio. Così all’ennesimo ritiro imposto, Matrecano, il nostro capitano a cui era nata una bambina, gli disse che avremmo dovuto godere di ventiquattr’ore di riposo da regolamento. La risposta non fu altrettanto diplomática”.

Cosa vi disse Gaucci?

“Ovviamente non ci diede il giorno libero e a Matrecano disse ‘benissimo capitano, sei fuori rosa. C’è qualche altro sindacalista in squadra?’. Poi siamo andati in ritiro”.

Con che aggettivo descriverebbe il suo ex presidente?

“Esplosivo”.