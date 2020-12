ESCLUSIVA TMW - Mozart: "Arthur tornerà ai suoi livelli. Occhio a Matheus e Jean Pyerre"

esclusiva Mozart: "Arthur tornerà ai suoi livelli. Occhio a Matheus e Jean Pyerre"

Chiacchierata sul Brasile e non solo con Mozart, ex centrocampista di Reggina e Livorno e ora tecnico del CSA, squadra di serie B brasiliana ("sono arrivato da due mesi e mezzo, eravamo penultimi ora siamo ottavi, vicini alla zona promozione"). E' intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, e si è parlato inizialmente di Arthur: "In Italia il campionato è il più difficile di tutto a livello tattico. In Spagna per lui era diverso ma qui in Brasile siamo sicuri che tornerà quello che conosciamo". Poi si è parlato di Marcos Paulo, accostato all'Inter ("si sta mettendo in luce ma è ancora molto giovane e da vedere") quindi di Pedro, attaccante del Flamengo ed ex viola: "E' diverso per modo di giocare da Gabigol. Può affermarsi in Italia, un centravanti che vede la porta. Con pazienza può far bene in A. Chi consiglio? Matheus centrocampista del Gremio e Jean Pyerre anche lui del Gremio che mi piace molto. E' un fantasista, molto interessante".

