ufficiale L'Atl. Goianiense esonera Mozart. L'ex Reggina era in carica da metà marzo

vedi letture

Mozart Santos Batista Júnior, conosciuto semplicemente come Mozart, non è più l'allenatore dell'Atletico Goianiense: l'ex centrocampista di Reggina e Spartak Mosca è stato sollevato oggi dall'incarico, dopo appena un mese e mezzo. La società ha così motivato la sua scelta: "Riteniamo che la squadra abbia la capacità di fare di più e abbia la necessità di giocare in modo diverso".