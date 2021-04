ESCLUSIVA TMW - Mozart: "Gabriel Menino il più pronto per spiccare il volo. Occhio a Talles Magno"

esclusiva Mozart: "Gabriel Menino il più pronto per spiccare il volo. Occhio a Talles Magno"

Anche Mozart, ex calciatore di Reggina e Livorno, si esprime a Tuttomercatoweb.com sui talenti brasiliani pronti eventualmente per spiccare il volo. "Il Brasile è una fattoria di potenziali campioni. Gabriel Veron - spiega - è abbastanza pronto visto che gioca da un anno e mezzo nel Palmeiras. Kayke del Fluminense invece si è affacciato quest'anno nel grande calcio ma è forte. Veron ha più gamba e forza, Kayky ha un rapporto più delicato col pallone. Entrambi possono far carriera. Tra l'altro vorrei parlare anche di un giocatore che ho allenato al Coritiba ed è Yan Couto, terzino destro classe 2002, non alto ma di grandi capacità fisiche (ora è al Girona, ndr). E' da prenotare".

Che pensa invece di Talles Magno, attaccante classe 2002?

"E' da due anni al Vasco. E' un esterno d'attacco che può fare il trequartista puro, ha un fisico importante per l'età, è molto interessante".

E Gabriel Menino, classe 2000?

"Centrocampista centrale che può fare l'esterno a metà campo e in difesa. Lo ritengo il più pronto, oltretutto è stato chiamato anche in Nazionale"