ESCLUSIVA TMW - Muraro: "Inter, Lautaro non è Icardi. Ninja cresciuto"

Il caso Icardi ma anche le qualità di Lautaro Martinez e il rendimento di Nainggolan. Se ne parla a TMW con Carlo Muraro, attaccante che con i nerazzurri vinse lo scudetto nel 1980. "Non so come verrà risolta la vicenda ma ritengo che l'Inter abbia fatto la mossa giusta perché ha capito che qualcosa si era rotto nello spogliatoio. Le provocazioni di Wanda hanno accelerato tutto. Ora conterà la disponibilità di Icardi a chiedere scusa davanti ai compagni per le parole della moglie".

Marotta intanto ha attaccato Paratici per aver parlato di Icardi come possibile obiettivo juventino...

"Paratici prende la palla al balzo, c'è una crisi e lui prova ad inserirsi. Ognuno cerca di trarre vantaggi".

Crede che Lautaro Martinez possa eventualmente in futuro sostituire Icardi?

"Non è un goleador come Icardi. E' più un giocatore di movimento e ha bisogno di spazi. Dietro a Icardi potrebbe starci, anche se Spalletti ha sempre preferito un centrocampista in quella posizione. Tatticamente deve essere più disciplinato. In ogni caso, ripeto, non ha le qualità di Icardi perchè Icardi è nato per il gol".

L'Inter nel frattempo ha ritrovato Nainggolan?

"Me lo auguro: nel primo tempo comunque era latitante anche lui, poi nella ripresa è cresciuto. Gioca in una posizione che lo porta a fare quasi la punta, anche se può svariare molto. Io preferirei una punta vera. In ogni caso ha coraggio, forza fisica e anche in occasione del gol ha dimostrato di non tirarsi indietro e di provarci".