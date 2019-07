ESCLUSIVA TMW - Muraro: "Inter, Lukaku è caro e Perisic può far tutto"

Conte ha sferzato la società. Vuole che la sua squadra sia completata in attacco con i nomi che lui ha richiesto (Lukaku e Dzeko, serve anche un esterno a tutta fascia) al tempo stesso però i nerazzurri si trovano nella difficile situazione di dover cedere una serie di giocatori senza svenderli. "Magari il club è in ritardo rispetto alle promesse che erano state fatte all'allenatore", dice a TMW Carlo Muraro, ex attaccante interista. "Il mercato però è questo. Si usa il tempo per far abbassare i prezzi o per andare su altri giocatori".

Per Lukaku alla fine a suo parere verrà trovata un'intesa col Manchester United?

"Me lo auguro, ma il prezzo deve abbassarsi. Ottanta milioni sono eccessivi"

Conte comunque ha fatto bene ad uscire allo scoperto con quelle dichiarazioni'

"Ognuno ha il suo carattere. Se Conte ha avuto delle promesse, vorrebbe avere subito i calciatori. Ha fatto bene per dare uno stimolo alla società"

Si aspettava che con le cessioni l'Inter potesse essere più avanti?

"Cedere Icardi e Nainggolan non è così semplice. Le società ci vanno con i piedi di piombo e analizzano la situazione nei dettagli. E in ogni caso la difficoltà maggiore è proprio vendere. E' complicato trovare acquirenti e poi dipende anche da quanto l'Inter chiede".

Perisic nel frattempo è stato bocciato...

"Non l'ho letta come una cosa negativa. Non è abituato a fare tutta la fascia. Ma può fare quasi tutto: l'importante è capire se lui ha voglia di farlo".