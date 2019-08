ESCLUSIVA TMW - Mussi: "Milan, Suso è una certezza. Punto sempre su Conti"

Lunga chiacchierata a TMW con Roberto Mussi, ex milanista e parmense che giocò anche la finale di coppa del mondo contro il Brasile nel '94. "Dai rossoneri mi aspetto un campionato d'alta classifica, sono state fatte scelte giuste con un allenatore in gamba che può far crescere i giovani interessanti. Il Milan dovrà avere come obiettivo minimo quello di arrivare in Champions. Difficile che un top player venga a giocare in una squadra senza Champions, ormai è così. Theo? Bel giocatore, può fare bene ma il Milan ha tanti buoni giocatori come anche Calabria e Conti. Quest'ultimo in prestito? Difficile dirlo, ma se lo hanno tenuto ritengono che possa dare il suo contributo anche in questa stagione. In prospettiva è un grande esterno. Suso? Giocatore importante che ha sempre dato fantasia, ha lo spunto. Averlo in squadra conta molto. Correa? Suso è una certezza, Correa deve ancora dimostrare. Da tifoso comunque dico teniamo Suso e prendiamo anche Correa, così siamo a posto"

Che pensa del Parma?

E' stato importante aver tenuto Inglese, è un bel segnale. Magari dopo la salvezza si può puntare ad arrivare a ridosso dell'Europa"

E il Torino?

"Ha una base forte e sono convinto che Cairo farà comunque qualche acquisto. Verdi sarebbe un buon colpo ma arriveranno a mio parere anche altri. Sul campionato dico che la Juve credo che vincerà ancora anche se c'è l'incognita legata a Sarri: può migliorare come gioco ma peggiorare magari come concretezza. Ma ripeto, sarà la squadra da battere. Il Napoli è affidabile e lo vedo la rivale numero uno, l'Inter ha Conte che dà stimoli e qualità però la vedo ancora un'incognita".

