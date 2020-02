vedi letture

esclusiva Nervo: "Sinisa gran persona. Il Bologna mi entusiasma, Orsolini un campione"

Più di trecento presenze con la maglia del Bologna. Carlo Nervo è stato un simbolo rossoblù, uno di quei giocatori che, solo a nominarli, accendono ricordi e aneddoti tra i tifosi emiliani. Con lui si parla dell'ottimo campionato della squadra di Mihajlovic e dello stesso tecnico serbo che oggi compie cinquantuno anni. "Oltre a fargli gli augurio per il compleanno - dice a Tuttomercatoweb.com - gli faccio l'in bocca al lupo affinchè guarisca definitivamente e continui così. E' un grande allenatore ma anche una grande persona: ha dimostrato che quando sei in difficoltà lo spirito deve essere il suo, così si affrontano le difficoltà".

E il Bologna di oggi cosa le suscita?

"La partita persa col Genoa è stata frutto di episodi negativi. Giocare in dieci contro un Genoa affamato ha inciso. Il Bologna di oggi comunque mi entusiasma, dà sempre la sensazione di poter creare situazioni pericolose. Ha giocatori giovani e l'espulsione rimediata da Schouten e l'ingenuità di un ragazzo che va perdonata. Col tempo il Bologna potrebbe diventare l'Atalanta di oggi. sarebbe eccezionale. Nella dirigenza ci sono persone all'altezza. E c'è un presidente che ha dimostrato di investire".

Tutta la squadra sta rendendo al massimo

"Il manico è importante, dal ds al dg fino all'allenatore. Ed emergono così le qualità individuali".

Come quelle di Orsolini...

"E' un campione e deve restare a Bologna dove può tirar fuori le sue migliori qualità. Deve rimanere a lungo e non sentire le sirene di altri club perchè il Bologna può diventare importante".

Chi le ricorda Orsolini?

"Restando al Bologna dico Simutenkov o Kolyvanov come piede. Ha gran forza fisica e gran testa. Non lo conosco ma vedo che si fa voler bene".

La partita con l'Udinese cosa può significare?

"Archiviato il discorso Genoa va ripresa la strada imboccata fino alle ultime domeniche. La qualità e la mentalità del Bologna sono superiori all'Udinese".

L'Europa è possibile?

"Non è facile ma non è impossibile. Se non molla, se non fa passi falsi può anche farcela".

C'è qualcosa in questa squadra del suo Bologna di Ulivieri?

"Sono cambiati i tempi, tutto ora è diverso. Quando recentemente sono entrato a Casteldebole mi sembrava di essere in una navicella spaziale. Devo dire comunque che il carattere di Ulivieri è simile a quello di Mihajlovic: stessa dedizione al lavoro, stessa forza di espressione".