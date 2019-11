L'attaccante della Dinamo Zagabria e della nazionale croata, Mislav Orsic, racconta l'andata contro l'Atalanta, vinta per 4-0 con una sua tripletta. "Ogni vittoria con questa maglia è un sogno che diventa realtà per me, ancor di più quelle in Champions League. Non so cosa gli sia successo all'andata, noi abbiamo giocato una partita perfetta. È un club che è al top di una lega competitiva come quella italiana, bisogna avere il massimo del rispetto. Abbiamo visto come hanno giocato contro gli altri avversari nel gruppo: è un’indicazione della loro forza. Non ci sono favoriti, in questo match. Non è perché l’Atalanta gioca in casa oppure perché la Dinamo ha quattro punti in più: penso che sarà aperta a qualsiasi risultato, dettagli come la fortuna saranno giudici".

L'intervista completa sarà disponibile alle 13.15