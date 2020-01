ESCLUSIVA TMW - P. Sala: "Toro, che Belotti. Ma serve sempre stessa rabbia"

"E' stato un vero colpaccio, non me l'aspettavo". Patrizio Sala, grande ex centrocampista granata, commenta così il successo della squadra di Mazzarri contro la Roma. "Il Toro - dice a TMW - ha un potenziale di giocatori che possono risolvere le partite. Il problema è che la squadra è stata spesso altalenante e contro le piccole non è stata capace di offrire lo stesso rendimento che si è visto con le big".

Come si spiega questa tendenza?

"Credo che sia una questione di approccio mentale. Contro le formazioni di classifica inferiore forse c'è stata un po' di presunzione e invece serve sempre umiltà".

Con questo Belotti il Toro può ambire a posizioni importanti?

"Sì, se la squadra lo sorregge. Ci sono le due fasi da tener presenti, quella difensiva e quella offensiva. Con un Belotti di queste dimensioni occorre rischiare di più in avanti, provando ad avere un'identità diversa".

Dunque a questo punto qual è il prossimo gradino che il Toro dovrà salire?

"Dovrà compiere questo salto dal punto di vista della maturità anche con le piccole. Deve giocare sempre come fa con le big. Ogni partita allo stesso modo, con la stessa rabbia".