ESCLUSIVA TMW - Padalino: "Chiesa? A Firenze può giocare con continuità"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Rocco Commisso continua a dichiarare assolutamente incedibile Federico Chiesa. E anche Montella oggi si è allineato alle parole del patron viola. Dopo la metà di luglio Chiesa di rientro dalle vacanze si incontrerà con la dirigenza per decidere il suo futuro (a margine della International Champions Cup in cui sarà impegnato con i viola in America). "Non conosco Commisso che è nuovo del mondo del calcio ma credo che se ha speso una parola farà di tutto per mantenerla", dice a Tuttomercatoweb.com Pasquale Padalino, allenatore ed ex difensore viola. "Al tempo stesso dico che nel calcio le cose non sono sempre così come le si vedono e magari dopo una chiacchierata con lui il patron potrebbe decidere di andare incontro alla volontà del calciatore se volesse andar via. Dipende da quel che Chiesa può aver captato sul progetto e le prospettive della nuova Fiorentina. Credo che comunque un altro po' di gavetta per Chiesa non sarebbe male ma sono anche consapevole del fatto che di fronte certe proposte diventa dura dire no".

Se fosse il padre di Federico che cosa gli consiglierebbe?

"Se ti chiede l'Inter o la Juve è chiaro che c'è l'idea di volere il meglio. Non che la Fiorentina non lo sia però oggi i viola sono un'incognita. Aggiungo però che per Chiesa adesso c'è bisogno di una realtà che lo faccia esprimere con continuità. Federico non può andare alla Juve a fare il Dybala di turno... Dal punto di vista personale preferirei giocare sempre. Non perchè non voglia affrontare la concorrenza ma perché potrei avere continuità. Giocherei per obiettivi diversi, è chiaro. L'ambizione, comunque, ognuno la gestisce per conto proprio".