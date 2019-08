ESCLUSIVA TMW - Paganin: "Girone duro ma l'Inter è attrezzata. Mai dire mai"

"E' il girone più complicato tra tutte le italiane". Antonio Paganin, ex difensore dell'inter non ha dubbi quando deve giudicare il raggruppamento di Champions in cui è stata inserita la squadra di Conte (con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga). "Però - dice a TMW - mai dire mai perchè anche l'anno scorso le avversarie erano temibilissime e poi è arrivata ad un passo dalla qualificazione. Sarà molto importante la distribuzione delle date legate agli impegni della domenica perchè spendere tante energie per superare il turno può comportare qualche fastidio ma in ogni caso l'inter è attrezzata per fare un buon girone".

Sensazioni sulla squadra dopo l'esordio in campionato?

"Buone anche se il Lecce non era un test del tutto probante ma abbiamo visto come i primi turni possano essere insidiosi, il Milan è inciampato contro l'Udinese. Sarà molto interessante il test contro il Cagliari per vedere l'esatta forza della rosa. Vedremo come verrà utilizzato Sanchez che aumenta il potenziale offensivo della squadra. E per quanto riguarda Lautaro ci sarà una rotazione naturale legata al campionato e alla Champions. La scelta di avere tre profili importanti in avanti è molto importante per avere sempre possibilità di scelta".